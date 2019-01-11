Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Bir Öğretmen Vaşak Görüntüledi

Sivas'ta Bir Öğretmen Vaşak Görüntüledi

1 saat önce

Sivas'ta bir öğretmen tarafından, nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

Sivas'ta Bir Öğretmen Vaşak Görüntüledi, System.String[]
Sivas'ta bir öğretmen tarafından, nesli tehlike altında olan vaşak görüntülendi.

Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Levent Zoroğlu, Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nden dönerken Karaçayır köyü mevkisinde arazide bir hayvan gördü.

Aracını durduran Zoroğlu, hayvanın daha önce haberlerde görüntülerini izlediği ve 'Anadolu kaplanı' olarak da bilinen vaşak olduğunu fark etti.

Zoroğlu'nun cep telefonuyla görüntülediği vaşak, bir süre sonra bölgeden uzaklaştı.

Levent Zoroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vaşak gördüğü için mutlu olduğunu, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan hayvanların korunması gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Levent Zoroğlu, Sivas, Güncel
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