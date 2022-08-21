Kayıp papağanlarını bulununca sevinç gözyaşı dökmüşlerdi, o anları anlattılar - Son Dakika
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Kayıp papağanlarını bulununca sevinç gözyaşı dökmüşlerdi, o anları anlattılar

21.08.2022 15:24
Kayıp papağanlarını bulununca sevinç gözyaşı dökmüşlerdi, o anları anlattılar

Sivas'ta bir süredir kayıp olan kuşlarını bulan ve sevinç gözyaşlarına boğulan yaşlı çift o anları anlattı.

Sivas'ta bir süredir kayıp olan kuşlarını bulan ve sevinç gözyaşlarına boğulan yaşlı çift o anları anlattı.

Şarkışla ilçesi Yukarı Mahallesi'nde oturan Ahmet ve Döne Özalp ailesi yıllardır baktıkları Sultan isimli papağanı 2 gün önce kaybetmişlerdi. Yaşlı çift sosyal medyada yayınladıkları kayıp ilanıyla papağanı bulmuşlardı. O anlarda yaşadıkları mutluluğu kameralara anlatan yaşlı çift, "Bana haber geldi, gittiğimde papağanı görünce kendimi kaybettim. Benim bir parçam, evimin şenliği" dedi.

"Ben sabahlara kadar dua ettim ki geri gelsin diye"

Papağanın kaçışını anlatan Döne Özalp, "4 yıl önce İstanbul'dan getirtmiş. Kızımın çiftliği vardı, 2 sene orada kaldıktan sonra yurt dışına gitti. Yurtdışına giderken bize getirdi. Ben pisliğinden dolayı istemiyordum. Konuşmasından dolayı ben çok sevdim, kızlarım kadar çok sevdim. Kapıdan içeri girdiğinde ben ' Selamın Aleyküm' dediğim zaman o da bana ' Aleyküm selam' der, ben alkışlarım o alkış sesi çıkartır. Ben ne yaparsam onu yapar, ne konuşursam onu konuşur. Benim yavrularımdan bir tanesi de bu, onlar hep gitti bu papağan kızım evde. Ben bunla konuştuğum zaman dünyalar benim oluyor. Evde misafirimiz vardı, bahçede çay içiyorduk. Kocam içeri girince papağan omuzuna konuyor. Misafirler kaçacağından korktu ama biz her zaman böyle çıkartıyorduk. Kocam omuzunda papağanla masaya oturdu. O sırada papağan hareket etti ve uçtu gitti. 2 gün boyunca sabahladım ben. Kocamla beraber nöbet tuttuk. Bana haber geldi, gittiğimde papağanı görünce kendimi kaybettim. Benim bir parçam, evimin şenliği. Allah benim dualarımı kabul eyledi. Ben sabahlara kadar dua ettim ki geri gelsin diye" dedi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Şarkışla, Özalp, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp papağanlarını bulununca sevinç gözyaşı dökmüşlerdi, o anları anlattılar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayıp papağanlarını bulununca sevinç gözyaşı dökmüşlerdi, o anları anlattılar - Son Dakika
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