Şarkışla ilçesi Yukarı Mahallesinde oturan Ahmet ve Döne Özalp ailesi yıllardır baktıkları Sultan isimli papağanı 2 gün önce kaybettiler. Yaşlı çift kaybolan papağanları için sosyal medyada kayıp ilanı yayınladırlar. Papağanı görenlerin haber etmesi üzerine olay yerine gelen yaşlı çift sevinçten gözyaşlarına hakim olamadılar. Bir evin çatısında bulunan papağan kısa süre sonra uçarak Ahmey Özalp'ın omuzuna kondu. Papağan ve yaşlı çiftin buluştuğu anlarda ise duygu dolu anlar yaşandı. - SİVAS

Kaynak: İHA

Şarkışla, Özalp, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Papağanları bulununca sevinçten ağladılar - Son Dakika

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