Oturduğu evi yakmaya kalkıştı, komşularının ihbarı üzerine yakayı ele verdi - Son Dakika
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Oturduğu evi yakmaya kalkıştı, komşularının ihbarı üzerine yakayı ele verdi

21.08.2022 16:26
Oturduğu evi yakmaya kalkıştı, komşularının ihbarı üzerine yakayı ele verdi

Sivas'ta bir vatandaş oturduğu evi yakmaya kalkıştı, kokuyu fark eden komşuları ekiplere haber verdi.

Sivas'ta bir vatandaş oturduğu evi yakmaya kalkıştı, kokuyu fark eden komşuları ekiplere haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, olay, saat 15.00 sıralarında Şarkışla ilçesi TOKİ konutlarında meydana geldi. 2. katta oturan S.A isimli vatandaş kendisine ait daireyi yakmaya kalkıştı. Dairenin bulunduğu binayı kokunun sarması nedeniyle komşuları itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri yangın büyümeden kontrol altına aldı. Şarkışla ilçe emniyet müdürlüğü polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Şarkışla, İtfaiye, Sivas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Oturduğu evi yakmaya kalkıştı, komşularının ihbarı üzerine yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Oturduğu evi yakmaya kalkıştı, komşularının ihbarı üzerine yakayı ele verdi - Son Dakika
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