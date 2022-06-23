Sivas'ta bir zanlı çaldığı akülü çocuk arabasına binerek kaçtı - Son Dakika
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Sivas'ta bir zanlı çaldığı akülü çocuk arabasına binerek kaçtı

23.06.2022 21:43
Sivas'ta bir zanlı çaldığı akülü çocuk arabasına binerek kaçtı

Sivas'ta bir evin önündeki akülü çocuk arabasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta bir evin önündeki akülü çocuk arabasının çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Mehmetpaşa Mahallesi'nde H.Y. evlerinin önünde çocuğuna ait akülü çocuk arabasının çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

Çevredeki bir binanın güvenlik kamerasını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olayını A.Ç'nin (25) gerçekleştirdiğini tespit etti.

Çevrede inceleme yapan polisler çalınan akülü çocuk arabasını yol üzerinde buldu.

Çalınan akülü çocuk arabası sahibine teslim edilirken A.Ç'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu arada hırsızlık olayı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kayıtta, şüphelinin çaldığı akülü çocuk arabasını bir süre iteklemesi daha sonra ise araca binerek olay yerinden uzaklaşması görülüyor.

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Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta bir zanlı çaldığı akülü çocuk arabasına binerek kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivas'ta bir zanlı çaldığı akülü çocuk arabasına binerek kaçtı - Son Dakika
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