Kayıtta, şüphelinin çaldığı akülü çocuk arabasını bir süre iteklemesi daha sonra ise araca binerek olay yerinden uzaklaşması görülüyor.

Bu arada hırsızlık olayı çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

Hırsızlık Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sivas'ta bir zanlı çaldığı akülü çocuk arabasına binerek kaçtı - Son Dakika

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