Son Dakika › Güncel › Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı - Son Dakika
Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı
6 saat önce
SİVAS'ta, yol kenarında bitkin halde bulunan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt, tedaviye alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 05:28 Kaynak: DHA
SİVAS'ta, yol kenarında bitkin halde bulunan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt, tedaviye alındı.
Kent merkezi yakınlarındaki İşhan köyü civarında yol kenarında yürüyemeyen, bitkin halde bir kurt olduğunu görenler durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi ekipleri, bölgeye gelip, yürüyemeyen kurdu hayvan ambulansı ile merkeze götürdü. Yapılan incelemede kurdun arka bacaklarında felç bulgusuna rastlandı. Merkezde tedaviye alınan kurdun iyileşmesi halinde doğaya bırakılacağı açıklandı.
Son Dakika Burhan Kuzu'dan sosyal medya kararı: Twitter hesabımı kısa bir süreliğine kullanmama kararı aldım Trump'ın avukatlarından Senato'ya "Başkan'ı hızlıca aklayın" çağrısı Gaziantep'te TIR ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Milenyum Kuşağı, gelecek 10 yılda nükleer savaş yaşanmasından korkuyor