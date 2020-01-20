Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı - Son Dakika

Sivas'ta bitkin halde bulunan kurt tedaviye alındı

SİVAS'ta yol kenarında bitkin halde rastlanan ve arka bacaklarında felç bulgusu görülen kurt tedaviye alındı.

Kent merkezi yakınlarındaki İşhan köyü civarında yol kenarında yürüyemeyen, bitkin halde bir kurt olduğunu görenler durumu Sivas Belediyesi'ne bildirdi. Sivas Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi ekipleri olay yerine gelerek yürüyemeyen kurdu hayvan ambulansı ile merkeze götürdü. Yapılan incelemede kurdun aka bacaklarında felç bulgusuna rastlandı. Merkezde tedaviye alınan kurdun iyileşmesi halinde doğaya bırakılacağı açıklandı.