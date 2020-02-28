Sivas'ta, bodrum katındaki yangın korkuttu - Son Dakika

Sivas'ta, bodrum katındaki yangın korkuttu

SİVAS'ta bir apartmanın bodrum katındaki evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, dumandan etkilenen 2 kadına müdahale edildi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Alibaba Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmanın bodrum katındaki G.E.'ye ait dairenin mutfağında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden G.E., durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, evin mutfağında maddi hasar meydana geldi. Yangın sırasında apartmanda bulunan ev sahibi G.E. ile G.Ö., dumandan etkilendi. G.E. ile G.Ö.'nün tedavisi olay yerine gelen ambulansın içerisinde yapıldı.