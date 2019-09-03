Son Dakika Haberleri: Sivas'ta boş yakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı
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Sivas'ta boş yakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı

2 saat önce

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, kontrolden çıkan boş yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Tevfik Narin yaralandı.

Sivas'ta boş yakıt tankeri devrildi, sürücü yaralandı, System.String[]

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde, kontrolden çıkan boş yakıt tankerinin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, sürücü Tevfik Narin yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Ulaş ilçesi Tecer köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ulaş'tan Kangal yönüne giden Tevfik Narin yönetimindeki 01 DEH 55 plakalı boş yakıt tankeri, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Narin araç içinde sıkıştı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Sürücü sıkıştığı yerden AFAD ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan Tevfik Narin'in durumunun iyi olduğu bildirildi.

AFAD, Ulaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 01:39 Kaynak: DHA
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