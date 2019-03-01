Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Boşanmalar Arttı

Sivas'ta Boşanmalar Arttı

39 dakika önce

Sivas'ta boşanmalar önceki yıla oranla Türkiye ortalamasının üzerinde oldu.

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Sivas'ta boşanmalar önceki yıla oranla Türkiye ortalamasının üzerinde oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye'de evlilik artış hızı 2018 yılında 2017 yılına oranla yüzde 2.9 oranında geriledi. Boşanma oranları ise yüzde 10.9 oranında arttı. Sivas'ta ise evlilik artış hızında önceki yıla oranla gerileme olsa da yüzde 0.8'lik gerileme ile Türkiye ortalamasının altında oldu. Boşanma oranları ise yüzde 22.3 artış ile Türkiye ortalamasının iki katı kadar gerçekleşti. - SİVAS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:28 Kaynak: İHA

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