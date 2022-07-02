Evde arkadaşlarıyla kaldığını anlatan Mahmut Hüseyin Nazuri, "Ben iş yerindeyken ev sahibi telefonla aradı ve dairenin mutfak kısmında yangın çıktığını söyledi. Hemen geldim ve bu manzarayla karşılaştım. Yangın buzdolabından çıkmış ve sağ olsun itfaiye hemen müdahale etmiş. Tek tesellimiz can kaybı olmaması." dedi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Buzdolabından çıkan yangında mutfak kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

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