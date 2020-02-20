Sivas'ta buzlanan yolda servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta buzlanan yolda servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta buzlanan yolda servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı

7 saat önce

SİVAS'ta yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak çarpışan 2 işçi servis minibüsündeki 12 kişi hafif yaralandı.

Sivas'ta buzlanan yolda servis minibüsleri çarpıştı: 12 yaralı, System.String[]

SİVAS'ta yoldaki buzlanma nedeniyle kayarak çarpışan 2 işçi servis minibüsündeki 12 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 07.00 sıralarında 1'inci Organize Sanayi Bölgesi içinde meydana geldi. Bölgedeki fabrikalarda çalışan işçileri taşıyan Süleyman Mert yönetimindeki 58 S 0187 plakalı servis minibüsü ile aynı yönde ilerleyen Hasan Aksakal'ın kullandığı 58 ABS 161 servis minibüsü buzlanan yolda kayarak çarpıştı. Kazada her iki minibüste bulunan 12 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların durumunun hafif olduğu öğrenildi. Aynı bölgede buzlanmanın etkisi ile bir polis aracı ve bir özel otomobil de kayarak maddi hasarlı kaza yaptı. Servis işletmecisi Adnan Öz, buzlanma yaşandığı dönemlerde sabah mutlaka organize sanayi bölgesinin içinin tuzlanması gerektiğini belirterek, "Her buzlanmada bu tür kazalar yaşanıyor. Buraya her sabah yaklaşık 5 bin kişi geliyor. Bunun için araçlar yola çıkmadan tuzlama çalışmalarının yapılması gerekiyor" dedi.


Hasan Aksakal, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 09:14 Kaynak: DHA
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