Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika

Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı

6 saat önce

Sivas'ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Ulaş ilçesinde buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yüksel Gümüşbaş (48) idaresindeki 60 KY 654 plakalı hafif ticari araç, Sivas- Malatya kara yolu Yenikarahisar köyü yakınlarında zemindeki buzlanmanın etkisi ile yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Yaralanan sürücü ile aynı araçta bulunan Pınar (35), Yusuf (12), Zehra (8), Zeynep (3), Muhammet Gümüşbaş (2), Ulaş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılarak Ulaş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Malatya, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:42 Kaynak: AA
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