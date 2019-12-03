Son Dakika Haberleri: Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası
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Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası

7 saat önce

Sivas'ta buzlanma dolayısıyla meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası, System.String[]

Sivas'ta buzlanma dolayısıyla meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir hafriyat kamyonundan yola su döküldü.

Soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanmada 4 araç kayarak çarpıştı.

Araçlarda hasar oluşurken, polis ekipleri yolda önlem aldı.

Belediye ekipleri de buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.

Yenişehir, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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