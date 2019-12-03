Son Dakika Haberleri: Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası
Son Dakika Güncel Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası - Son Dakika

Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası

6 saat önce

Sivas'ta buzlanma dolayısıyla meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu.

Sivas'ta buzlanma dolayısıyla meydana gelen trafik kazasında 4 araçta hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Yenişehir Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir hafriyat kamyonundan yola su döküldü.

Soğuk hava nedeniyle oluşan buzlanmada 4 araç kayarak çarpıştı.

Araçlarda hasar oluşurken, polis ekipleri yolda önlem aldı.

Belediye ekipleri de buzlu yolda tuzlama çalışması yaptı.

Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası

Yenişehir, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor
Yol ortasında ikiye bölünmüş ayıyı gören vatandaşlar telefona sarıldı Kahvehaneye baskın yapan polis, çöp kovasında 88 adet sikke ve 2 adet heykelcik ele geçirdi Meteoroloji'den Batı Karadeniz için kar yağışı uyarısı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 21:07:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]