Sivas'ta cadde ve sokaklar bomboş - Son Dakika

SİVAS'ta, 17 günlük tam kapanmanın ilk günü cadde ve sokakların boş kaldığı gözlendi. Güvenlik güçleri ise denetimlerini sürdürdü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde uygulanmaya başlanan tam kapanmanın ilk günü Sivas'ta sessizlik hakim oldu. Kent genelinde tedbirlere uyulduğu gözlendi. Güvenlik güçleri, denetimlerini sürdürürken, dışarı çıkanların, kısıtlamadan muaf olup, olmadıklarını kontrol etti. Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Kale Cami, Kongre Binası ve Tarihi Valilik Binası'nın bir arada bulunduğu Cumhuriyet Meydanı, boş haliyle dronla havadan görüntülendi.