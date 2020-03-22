Sivas'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı - Son Dakika
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Sivas'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı

6 saat önce

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas'ta cadde ve sokaklar koronavirüse karşı ilaçlandı, System.String[]

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Sivas Belediyesi ekipleri, ilaçlama çalışmaları kapsamında, İstasyon ve Atatürk Caddeleri'ni dezenfekte ederek, tazyikli suyla yıkadı.

Çalışmaları inceleyen ve burada gazetecilere açıklamada bulunan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüsle ilgili hükümetin aldığı birçok tedbirin olduğunu söyledi.

Bilgin, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmasının yasaklandığını anımsatarak, "Hemşehrilerimizin, büyüklerimizin, çınarlarımızın kendi hayatlarını korumak adına hızla yapılacak tedbirleri aldık ve uygulamaya başladık." dedi.

Farklı alanlarda çalışmaların devam ettiğini belirten Bilgin, şunları kaydetti:

"Şehrimizin tarihi kent meydanını dezenfekte ederek, yıkayarak hem bahar temizliği hem de koronavirüse karşı tedbir alıyoruz. Hemşehrilerimizden ricamız, arzumuz mümkün olmadıkça kalabalık ortamlara girmemeleri, çarşıya pazara ihtiyaçları dışında çıkmamaları. Özellikle 65 yaş üzerinde risk altında olan hemşehrilerimizin alınan karar gereğince evlerinde oturmaları gerekiyor. Eğer bir ihtiyaç varsa biz her zaman valilik, belediye ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla onların ihtiyaçlarını giderecek önlemleri aldık. Bu süreci evde kalarak hep birlikte atlatacağız, evde kalarak yaşam kurtaracağız."

Mustafa Kemal Atatürk, Sivas Belediyesi, Hilmi Bilgin, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 02:52 Kaynak: AA

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