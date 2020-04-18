Son Dakika › Güncel › Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü - Son Dakika
Sivas'ta cadde ve sokaklar sessizliğe büründü
6 saat önce
SİVAS'ta koronavirüs nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyulmasıyla kent sessizliğe büründü.
SİVAS'ta koronavirüs nedeniyle yapılan 'Evde kal' çağrısına uyulmasıyla kent sessizliğe büründü.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve yeni tip koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla yapılan 'evde kal' çağrısı Sivas'ta karşılık buluyor. 31 ilde sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen Sivas'ta da cadde ve sokaklar boş kaldı. Tarihi Cumhuriyet Meydanı, Atatürk Caddesi, İnönü Bulvarı gibi insan yoğunluğun fazla olduğu bölgeler 'Evde kal' çağrısıyla sessizliğe büründü. Kentin sabah saatlerindeki boş cadde ve sokakları drone ile de görüntülendi. Alınan tedbirlere uyanların sadece günlük ihtiyaçlarını temin etmek için dışarı çıktıkları gözlendi.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:16 Kaynak: DHA
Son Dakika Vatandaş, yardım dağıtan İBB yetkililerinin önünü kesti: Sadece CHP'lilere dağıtıyorsunuz Erdoğan, "45 günde bitireceğiz" dediği hastanelerin yapımını havadan inceledi Zonguldak, koronadan ölüm oranında İstanbul'u geçti Alanya'da cadde ve sokaklar boşaldı, kediler sokaklarda, turistler balkonda güneşlendi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı Sağlık çalışanları için "Bize yük oldular" diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, özür diledi Son Dakika: ABD'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten son 24 saatte 3 bin 800 kişi yaşamını yitirdi Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak Koronavirüsü hafif geçirdiğimiz nasıl anlaşılır? Uzman isim belirtileri tek tek sıraladı Son Dakika: 30 büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkış yasağı 15 gün süreyle uzatıldı Adana İl Sağlık Müdürlüğü, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin sahra hastanesini inceledi İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı Son Dakika: Türkiye'de 18 Nisan verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 121 artarak 1890'a yükseldi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste şifa bulan hasta sayımız 10 binin üzerine çıktı İtalya'da 18 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 482 artarak 23 bin 227'ye yükseldi