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Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası - Son Dakika

Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası

13.11.2021 22:53
Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası

Sivas'ta ışıklı ikaz lambası (çakar tertibatı) olan araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

Sivas'ta ışıklı ikaz lambası (çakar tertibatı) olan araç sürücüsüne para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentte bir araçta çakar lambası olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, il merkezinde durdukları araçta inceleme yaptı.

Polis kullanımı yasaklı olan sistemin bulunduğu araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince bin 339 lira cezai işlem uyguladı.

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Tragger, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası - Son Dakika


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