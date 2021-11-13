Sivas'ta çakar lambalı araç sürücüsüne para cezası - Son Dakika

Polis kullanımı yasaklı olan sistemin bulunduğu araca, Karayolları Trafik Kanunu'nun 26/2 maddesi gereğince bin 339 lira cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kentte bir araçta çakar lambası olduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

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