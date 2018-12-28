Sivas'ta Hava Sıcaklığının -10'a Kadar Düşmesiyle İlginç Görüntüler Ortaya Çıktı
1 saat önce
Sivas'ta hava sıcaklığının -10 dereceye kadar düşmesiyle ilginç görüntüler ortaya çıkarken süs havuzları dondu, sokaklar buz pistine döndü, asılan çamaşırlar dondu.
Sivas'ta çamaşırlar bile dondu, havaya atılan kaynar su buhar oldu
-Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü
-Kapalı alanlarda kurutulan elbiseler dahi dondu
SİVAS - Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü. Kapalı alanlarda kurutulan elbiseler dahi dondu
Sivas'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı - 10 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde termometreler -9 dereceyi gösterirken çatılarda buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle otomobillerin de camları buz tuttu. Bazı vatandaşları araç camlarına buzlanmayı önlemek için karton ve naylon örttüğü görüldü. Yakıtı donan otomobiller çalışmadı. Araçlarının tekerlek aksamları donan sürücüler de araçlarını hareket ettirmekte güçlük çekti. Tuzlanmayan ara sokaklar buz pistine döndü. Aksu Park içerisinde ki süs havuzu ise dondu. Kuruması için kapalı alanlarda asılan elbiseler bile dondu. Vatandaşlar ise havanın soğuk olduğunu ama kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
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