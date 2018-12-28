Sivas'ta Hava Sıcaklığının -10'a Kadar Düşmesiyle İlginç Görüntüler Ortaya Çıktı

Sivas'ta çamaşırlar bile dondu, havaya atılan kaynar su buhar oldu

-Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü

-Kapalı alanlarda kurutulan elbiseler dahi dondu

SİVAS - Soğuk havanın etkisini sürdürdüğü Sivas'ta hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düştü. Kapalı alanlarda kurutulan elbiseler dahi dondu

Sivas'ta iki gündür etkili olan kar yağışının ardından hava sıcaklığı - 10 dereceye kadar düştü. Gün içerisinde termometreler -9 dereceyi gösterirken çatılarda buz sarkıtları oluştu. Soğuk hava nedeniyle otomobillerin de camları buz tuttu. Bazı vatandaşları araç camlarına buzlanmayı önlemek için karton ve naylon örttüğü görüldü. Yakıtı donan otomobiller çalışmadı. Araçlarının tekerlek aksamları donan sürücüler de araçlarını hareket ettirmekte güçlük çekti. Tuzlanmayan ara sokaklar buz pistine döndü. Aksu Park içerisinde ki süs havuzu ise dondu. Kuruması için kapalı alanlarda asılan elbiseler bile dondu. Vatandaşlar ise havanın soğuk olduğunu ama kar yağışı ile birlikte güzel görüntüler ortaya çıktığını belirtti.