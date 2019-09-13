Son Dakika Haberleri: Sivas'ta cami cemaatinden Feyzioğlu'na yoğun ilgi
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Sivas'ta cami cemaatinden Feyzioğlu'na yoğun ilgi

1 saat önce

Sivas'ta cami cemaatinden Feyzioğlu'na yoğun ilgi Feyzioğlu: "Dualarınızı bekliyorum, saldırı çok"SİVAS - Uluslar arası Hukuk Kurultayı'na katılmak üzere Sivas'a gelen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cuma namazı çıkışı kendisine ilgi gösteren cami cemaatinden, saldırıların yoğun...

Sivas'ta cami cemaatinden Feyzioğlu'na yoğun ilgi

Feyzioğlu: "Dualarınızı bekliyorum, saldırı çok"

SİVAS - Uluslar arası Hukuk Kurultayı'na katılmak üzere Sivas'a gelen Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Cuma namazı çıkışı kendisine ilgi gösteren cami cemaatinden, saldırıların yoğun olduğunu belirterek dua istedi.

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Uluslar arası Hukuk Kurultayı ve Sempozyumu'na katılmak üzere Sivas'a geldi. Cuma Namazını Ulucami'de kılan Feyzioğlu'na cami cemaati namaz çıkışı yoğun ilgi gösterdi. Bir çok kişi hatıra fotoğrafı çektirdi. Yarılıp dualar edenler oldu. Feyzioğlu, "Dualarınızı bekliyoruz, saldırı çok" diyerek kendisine dua edenlere teşekkür etti. Cemaate hitaben, "Milli bir duruşla, hukuk ve adalet temelinde birleşmeliyiz" dedi. Kendisi ile görüşenlerin Feyzioğlu ailesinin Sivaslı olduğu iddialarını kabul etmeyen başkan, Kayserili oldukları konusunda ısrarcı oldu.

Sivas'ta cami cemaatinden Feyzioğlu'na yoğun ilgi

Metin Feyzioğlu, Sivas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:45 Kaynak: İHA
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