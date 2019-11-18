Son Dakika Haberleri: Sivas'ta çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı
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Sivas'ta çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı

6 saat önce

Sivas'ta çamura saplanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sivas'ta çamura saplanan ineği itfaiye kurtardı, System.String[]

Sivas'ta çamura saplanarak mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Karşıyaka Mahallesi Kızılırmak kenarında bir ineğin çamura saplandığını gören vatandaşlar durumu Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Bilgi verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, bir ucunu ineğin vücuduna bağladıkları ipin diğer ucunu ise itfaiye aracının önündeki kancaya taktı.

Çamura saplanan inek itfaiyecilerin uğraşları sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 12:46 Kaynak: AA
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