Üye Girişi
Sivas'ta "can dostlara" modern tesiste hizmet veriliyor - Son Dakika

Sivas'ta "can dostlara" modern tesiste hizmet veriliyor

29.12.2021 13:44
Sivas'ta "can dostlara" modern tesiste hizmet veriliyor

Sivas'ta yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçen, Türkiye'nin en büyük barınaklarından Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli, sokak hayvanlarına modern hizmet sunuyor.

Sivas'ta yaklaşık 3 yıl önce faaliyete geçen, Türkiye'nin en büyük barınaklarından Sokak Hayvanları Yaşam Rehabilite Merkezi ve Hayvan Oteli, sokak hayvanlarına modern hizmet sunuyor.

Sivas Belediyesi tarafından 2018 yılında yapımı tamamlanan merkezde, başıboş hayvanların doğal ortamda yaşamlarını sürdürmesi ve rehabilite edilmesi sağlanıyor.

Seyfebeli mevkisinde 27 dönüm arazi üzerine kurulan barınakta sokak hayvanlarının yanı sıra sahipleri şehir dışına çıkan evcil hayvanlar da misafir ediliyor.

Çocukların gezebileceği ve hayvanlarla iç içe olabileceği ortamın da sağlandığı merkezde hayvan hastanesi, hayvan oteli, kedi evi, otopark ve yeşil alan gibi sosyal donatılar yer alıyor. Merkez, 1300 sokak hayvanına hizmet verebiliyor.

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, AA muhabirine, ülkenin en modern hayvan barınaklarından birine sahip olduklarını söyledi.

Merkezde sokak hayvanları için her türlü ayrıntının düşünüldüğünü belirten Bilgin, "Ülkemizin en modern hayvan barınaklarından birinde can dostlarımıza ev sahipliği yapıyoruz. Sivas Belediyesi olarak ilimizdeki can dostlarımıza sahip çıkmak, onların modern bir ortamda rehabilitasyonlarını ve bakımını yapmak adına kurulan bu tesiste ekibimizle can dostlarımıza hizmet ediyoruz." dedi.

Bilgin, sadece insanlara değil, dünyayı paylaştıkları tüm canlılara merhamet etmekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, "Belediye olarak bu güzel ve modern tesiste sokak hayvanlarının, başta köpekler olmak üzere bakımını, rehabilitasyonunu ve kısırlaştırılmasını yapıyoruz. Veteriner İşleri Müdürlüğümüz yoğun bir şekilde, yasanın öngördüğü kısırlaştırma faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.

Gönüllülere mama ve yem desteği sağlanacak

Sokak hayvanlarının sahiplendirilmesi noktasında da çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Burasının belirli bir kapasitesi var, dışarıda belirli bölgelerde de hayvanlar var. Onlar için de gönüllüler ve sivil toplum örgütleriyle düzenli olarak besleme faaliyeti yürütüyoruz. Cumartesi günü tüm gönüllüler ve bu işe gönül vermiş insanlarla bir araya gelerek hem rutin beslemelerimizi yapacağız hem de bir projeyi açıklayacağız. Projemiz nedir, gönüllü besleme yapan hayvanseverlere mama ve yem desteği sağlayacağız. Gönüllüler grubu oluşturacağız."

Bilgin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili yayımladığı genelgeyi de anımsatarak, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bizlere bir talimatları oldu. Aslında yapmamız gereken ve yaptığımız bir hususa Cumhurbaşkanımız bir kez daha dikkati çekti. Şu hususun da özellikle altını çizmek istiyorum, ilimizde tehlike arz edecek köpekleri gerek emniyet gerekse belediye olarak takip ediyoruz. Şu ana kadar bize yansıyan böyle bir sorun yok." ifadelerini kullandı.

"Hayvan barınağımız 5 yıldızlı otel konforunda"

Sokak hayvanlarına 5 yıldızlı otel konforunda hizmet vermeye çalıştıklarını aktaran Bilgin, şöyle devam etti:

"Hayvan barınağımız 5 yıldızlı otel konforunda. Gerek hayvanların gezinti alanları gerek sağlık tesisi diyeceğimiz ameliyat ve tedavilerinin yapıldığı alan gerekse modern ve standartlara uygun barınaklar... İnşallah önümüzdeki süreçte şartlar el verdiği ölçüde, gerekli olursa burayı büyütme ve modernleştirme noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Tüm hayvanseverler ve hemşehrilerimiz şundan emin olsun ki Sivas bu noktada kendine yakışanı yapıyor. Hem sahipsiz hayvanların topluma zarar vermemeleri açısından ev sahipliği yapıyor hem de hayvanların konforunu, sağlığını koruyacak tüm tedbirleri alıyor."

YORUMLAR
500

Sokak Hayvanları, Sivas Belediyesi, Türkiye, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta 'can dostlara' modern tesiste hizmet veriliyor - Son Dakika


Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş Bakırköy Belediyesi'ne sebze-meyve icrası! Satın alınan sebze ve meyvelerin parası ödenmemiş         
13:57
Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu Böyle sahtekarlık görülmedi! Engelli taklidi yaptı, hemşirelere bezini değiştirterek tatmin oldu         
13:55
3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı 3 haftalık bebeği kışın ortasında sokağa terk ettiler! Yoldan geçen kurye, bomba sanılan bebeği kurtardı         
13:43
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı Suç örgütü elebaşı, İstanbul'daki villasında gözaltına alındı         
10:18
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz AK Partili Şamil Tayyar, İmamoğlu üzerinden partisini eleştirdi: Sarıp sarmalıyoruz         
20:46
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı Evde televizyon izleyen kadın, ayağının altından geçen 1,5 metrelik kertenkele görünce neye uğradığını şaşırdı         
17:42

Son Dakika Haberleri
13:45 TPF Genel Başkan Yardımcısı Kaya: Bir ay sonra fiyatların yüzde 40 aşağı ineceğini tahmin ediyoruz
13:30 Samuray kılıcıyla Başak Cengiz'i öldüren Can Göktuğ Boz için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi
13:19 Biden'ın imzaladığı savunma bütçesinde skandal detay: Türkiye, Dağlık Karabağ'da savaş suçu işledi
13:07 Bilim insanları uyardı! Uzayda yaşam, kolonilerde yamyamlık başlatabilir
13:04 Hadise ve Mehmet Dinçerler'in hareketli gecesi! Basın mensuplarından kaçmak için trafiği altüst ettiler
12:55 Tilkilere fısıldayan adamın kahkaha krizine sokan videosu: Mıhlama yapayım mı size?
12:42 Aras Bulut İynemli hayatının rolüne hazırlanıyor! Büyük projenin detayları ortaya çıktı
12:42 Bu gelin kuyumcudan fırlamış gibi! Ahsen gelin, üzerinde 1 kilo altınla programa çıktı
12:33 Uçağı düşen pilotun ölmeden saniyeler önceki sözleri ortaya çıktı!
12:24 Otelde çalışan genç kadının feci sonu! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 14:01:27. #1.13#
SON DAKİKA: Sivas'ta "can dostlara" modern tesiste hizmet veriliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement