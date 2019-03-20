Sivas'ta "Çanakkale Şehitlerini Anma" Konseri Düzenlendi

Sivas'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.

Sivas'ta, Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla Türk Halk Müziği Konseri düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde, Sivas'ta Devlet Türk Halk Müziği (THM) Korosu, şef Solmaz Kadıoğlu yönetiminde solo ve koro halinde Rumeli, Çanakkale ve asker türkülerini seslendirdi.



Büyük beğeni kazanan konserde izleyiciler bayrak ve alkışlarla ses sanatçılarına eşlik etti.



Programı, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, İl Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Teoman Karaca, askerler ve vatandaşlar izledi.

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