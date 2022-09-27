Sivas'ta çarpışan iki otomobilden biri köprü boşluğundan düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta çarpışan iki otomobilden biri köprü boşluğundan düştü, 3 kişi yaralandı

27.09.2022 10:14

Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin köprü boşluğundan demiryolu kenarına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta çarpışan iki otomobilden birinin köprü boşluğundan demiryolu kenarına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

M.Y. (22) yönetimindeki 58 FZ 518 plakalı otomobil, Sivas- Erzincan kara yolu Otogar Köprüsü'nde aynı yönde ilerleyen O.K'nin (49) kullandığı 58 NR 988 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle O.K'nin kullandığı otomobil köprü boşluğundan demiryolu kenarına düştü.

Sürücüler ile O.K'nin aracında bulunan O.Y. (49) yaralandı.

Yaralılar, Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı Sivas'ta halk otobüsünün park halindeki araçlara çarptığı kazada 7 kişi yaralandı SÜRÜCÜSÜ RAHATSIZLANAN HALK OTOBÜSÜ, 1 BÜFE VE 4 ARACA ÇARPTI SÜRÜCÜSÜ RAHATSIZLANAN HALK OTOBÜSÜ, 1 BÜFE VE 4 ARACA ÇARPTI Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi Sivas'ta trafik kazasında ölen üniversite öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
Kaynak: AA

Erzincan, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sivas'ta çarpışan iki otomobilden biri köprü boşluğundan düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:27 Derbi öncesi Fenerbahçe taraftarını üzecek haber! Sarı lacivertli taraftarlar Vodafone Park'a alınmayacak
15:12 Fiyatlar, son yılların en dip seviyelerini gördü! Altın fiyatlarında son durum nedir?
15:08 Antalya'da gizemli cinayet: Aracında boğazı kesilmiş şekilde bulunan adamın milyonlarını çalıp kayıplara karıştılar
15:04 Flamengo Başkan Yardımcısı Marco Braz: Serbest kalma maddesi 35 milyon euro olan bir oyuncuyu Fenerbahçe nasıl alacak, şaka mı bu?
14:52 Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen 2 kadın terörist olaydan 10 dakika önce kameralara yansıdı
14:54 "Bakan Soylu istifa etti" iddiası gündeme bomba gibi düştü! Kısa sürede konuyla ilgili 20 binin üzerinde tweet atıldı
14:42 Röportaj verirken büyük şok yaşadı! Kadın basketbolcular canlı yayında kavga etti
14:14 Zırhlı araç sevkiyatına tepki gösteren Erdoğan'a, Miçotakis'ten cevap: Ordumuzun gücüyle pozisyonumuz net ve kendimize güvenimiz tam
13:57 Mehmet Dinçerler ile boşanma kararı alan Hadise, Kıbrıs konserinde gözyaşlarını tutamadı
13:51 ABD Başkanı Biden, petrol şirketlerine seslendi: Fiyatları indirin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2022 15:50:57. #1.11#
SON DAKİKA: Sivas'ta çarpışan iki otomobilden biri köprü boşluğundan düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement