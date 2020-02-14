Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu - Son Dakika
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Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu

7 saat önce

SİVAS'ta 3 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar temizleme çalışmalarına ağırlık verildi.

Sivas'ta, çatılarda buz sarkıtları oluştu, System.String[]

SİVAS'ta 3 gündür aralıklarla devam eden yağışın ardından kar temizleme çalışmalarına ağırlık verildi. 671 yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte, soğuk havanın etkisiyle çatılarda boyu 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Sivas'ta, kar temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk havayla merkezde ve İmranlı ilçesindeki çatılarda boyu 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kent genelinde 671 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tecer- Beypınarı, Suşehri- Polatlıderesi- İmranlı ve Soğuk Çermik- Doğanşar yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.


İmranlı, Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:37 Kaynak: DHA
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