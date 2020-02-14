Sivas'ta çatılarda dev buz sarkıtları oluştu - Son Dakika

Sivas'ta çatılarda dev buz sarkıtları oluştu

SİVAS'ta üç gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından kar temizleme çalışmalarına ağırlık verildi. 671 yerleşim yerinin yolunun kapalı olduğu kentte soğuk havanın etkisiyle çatılarda boyu 1 metreyi geçen buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığının yarım metreyi aştığı Sivas'ta kar temizleme çalışmaları yoğunlaştırıldı. Belediye ekipleri cadde ve sokaklarda kar küreme ve temizleme çalışmalarını sürdürdü. Kar yağışının etkisini yitirmesi sonrası etkili olan soğuk havayla birlikte kent merkezinde ve İmranlı ilçesinde çatılarda boyu 1 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. Kent genelinde 671 köy ve mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Tecer- Beypınarı, Suşehri- Polatlıderesi- İmranlı ve Soğuk Çermik- Doğanşar yolları da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapalı bulunuyor.