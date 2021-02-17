Sivas'ta çatısı çöken ağıldaki 700 koyunu jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

Kangal ilçesi Mancılık köyü Kırkpınar mezrasında hayvancılıkla uğraşan Metin Polat , İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak içerisinde 700 koyununun bulunduğu ağılın çatısının yoğun kar dolayısıyla çöktüğünü bildirdi.

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