Sivas'ta çatısı çöken ağıldaki 700 koyunu jandarma ekipleri kurtardı - Son Dakika

Sivas'ın Kangal ilçesinde çatısı çöken ağıldaki koyunlar, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kangal ilçesi Mancılık köyü Kırkpınar mezrasında hayvancılıkla uğraşan Metin Polat, İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak içerisinde 700 koyununun bulunduğu ağılın çatısının yoğun kar dolayısıyla çöktüğünü bildirdi.
İhbar üzerine mezraya giden Kangal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları ağıldan çıkardı.
Kaynak: AA
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