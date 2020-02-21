Sivas'ta çatısı çöken ahırdaki danalar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sivas'ta çatısı çöken ahırdaki danalar kurtarıldı - Son Dakika

Sivas'ta çatısı çöken ahırdaki danalar kurtarıldı

6 saat önce

SİVAS'ta biriken kar nedeni ile çatısı çöken ahırda bulunan 2 dana enkaz altında kaldı.

Sivas'ta çatısı çöken ahırdaki danalar kurtarıldı, System.String[]

SİVAS'ta biriken kar nedeni ile çatısı çöken ahırda bulunan 2 dana enkaz altında kaldı. Danalar, ekiplerin çalışması sonucu canlı olarak kurtarıldı.Olay, saat 15.30 sıralarında Uzuntepe Mahallesinde meydana geldi. Yaşar Mert'e ait ahırın çatısı üzerinde biriken yoğun kar kütlesi nedeniyle çöktü. Ahırda bulunan 2 dana enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine Sivas Belediyesi, İtfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler enkazdaki danaları kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası danalar canlı olarak kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi.


Sivas Belediyesi, İtfaiye, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 10:38 Kaynak: DHA
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