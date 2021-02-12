Sivas'ta çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin 393 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Sivas'ta çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin 393 lira ceza uygulandı
12.02.2021 11:25
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin 393 lira ceza kesildi.
Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ederek çay ocağında iskambil oynayan 12 kişiye 19 bin 393 lira ceza kesildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir çay ocağında iskambil oynandığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Çay ocağında yapılan aramada, çok sayıda iskambil kağıdı ele geçirildi.
İş yeri sahibinin de aralarında olduğu 12 kişiye, kağıt oynamak, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararları'na aykırı hareket etmek, maske takmamak ve sosyal mesafe kuralına uymamaktan 19 bin 393 lira ceza uygulanması için tutanak düzenlendi. Çay ocağı ise mühürlendi.
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