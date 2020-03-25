Sivas'ta cenaze namazları Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınıyor - Son Dakika

Sivas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, cenaze namazları Yukarı Tekke Mezarlığı'nda kılınıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Hiçbir virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" sloganıyla yola çıkan Sivas Belediyesi her alanda hizmetin aksamaması için özverili şekilde çalışma sergiliyor.

Bu kapsamda Mezarlıklar Müdürlüğü de cenaze sahiplerinin mağduriyet yaşamaması adına yeni birçok çalışma başlattı.

Yukarı Tekke Mezarlığı'nda bulunan gasilhanede yıkanan cenazeler, oluşturulan alanda sosyal mesafenin korunması şartıyla kılınan namazın ardından defnediliyor.