Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

11.05.2022 16:31

Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Caddesi'nde bir kadının cebinden telefonunun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla S.E. gözaltına alındı.

Şüpheliyle birlikte hareket eden Ö.O. ve M.A.C. de yakalandı.

İl dışından Sivas'a geldikleri tespit edilen şüphelilerin aracında, çalıntı 5 cep telefonu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Cep telefonlarının, sahiplerine teslim edildiği öğrenildi.

Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

YORUMLAR
500
'POLİSİZ' YALANIYLA PARA VE CEP TELEFONU GASBEDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI 'POLİSİZ' YALANIYLA PARA VE CEP TELEFONU GASBEDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI Tavşanlı'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı Tavşanlı'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:09:29. #1.12#
SON DAKİKA: Sivas'ta cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement