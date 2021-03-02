Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 55 kişi yakalandı - Son Dakika

Sivas'ta çeşitli suçlardan aranan 55 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şubat ayındaki çalışmalarda, "kasten öldürme, yağma, kişiyi hürriyetinden alıkoyma, yaralama, silahla tehdit, mala zarar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, cinsel saldırı, cinsel taciz" gibi çeşitli suçlarından haklarında arama kararı bulunan 55 kişiyi yakaladı.
Bu kişilerden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 49'u, cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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