Sivas'ta Ceviz Büyüklüğündeki Dolu Kameralara Yansıdı - Son Dakika

Sivas'ta Ceviz Büyüklüğündeki Dolu Kameralara Yansıdı

Son Güncelleme: 02.09.2023 19:48

Sivas'ın Altınyayla ve Şarkışla ilçelerinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yağmurun ardından gelen dolu, bazı bölgelerde bahçelerin sular altında kalmasına ve maddi hasara neden oldu.

Sivas'ın Altınyayla ve Şarkışla ilçesinde etkili olan ceviz büyüklüğündeki dolu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Altınyayla ilçe merkezi ve Şarkışla ilçesine bağlı Başören köyünde akşam saatlerinde etkili olan yağmur ilerleyen dakikalar da yerini doluya bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Dolu ile birlikte etraf adeta beyaza bürünürken bazı bölgelerde bahçeler sular altında kaldı. Maddi hasar oluştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yaşam Sivas'ta Ceviz Büyüklüğündeki Dolu Kameralara Yansıdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta Ceviz Büyüklüğündeki Dolu Kameralara Yansıdı - Son Dakika
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