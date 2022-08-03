Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü - Son Dakika
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Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü

03.08.2022 11:25
Kamyonetin çarptığı temizlik işçisi öldü

SİVAS'ta, çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisi Recep Akkaya (60), kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

SİVAS'ta, çevre yolunda karşıya geçmeye çalışan temizlik işçisi Recep Akkaya (60), kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Sivas- Erzincan çevre yolunda meydana geldi. Dilaver Kamacı'nın kullandığı 58 BD 297 plakalı kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Sivas Belediyesi bünyesindeki bir şirkette temizlik işçisi olarak çalışan Recep Akkaya'ya çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Recep Akkaya, ambulansla hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin incelesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı. Sürücü Dilaver Kamacı gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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Kaynak: DHA

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