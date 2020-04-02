Sivas'ta ceza infaz kurumlarında vardiya sistemine geçildi - Son Dakika
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Sivas'ta ceza infaz kurumlarında vardiya sistemine geçildi

6 saat önce

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, ceza infaz kurumlarında dörtlü vardiya sistemine geçildiğini belirtti.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu, ceza infaz kurumlarında dörtlü vardiya sistemine geçildiğini belirtti.

Uğurlu, Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada Kovid-19'un tüm dünyayı tehdit ettiğini söyledi.

Koranavirüsle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ciddi manada mücadele edildiğini belirten Uğurlu, ceza infaz kurumlarında da her türlü önlemin alındığını ifade etti.

Sosyal medyada halkı tedirginliğe sevk edici, doğru olmayan, yanıltıcı bilgilerin paylaşıldığını dile getiren Uğurlu, "Amacımız ceza infaz kurumlarımızda barındırılan hükümlü ve tutuklularımızın ailelerinin kamuoyunda ve sosyal medya platformlarındaki yanlış bilgilendirmelerin önüne geçmek." dedi.

Ceza infaz kurumlarında alınan önlemler

Salgından biran evvel tüm insanlığın biran evvel kurtulmasını temenni eden Uğurlu, şunları kaydetti:

"Sürecin başından beri Sağlık Bakanlığımız ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Adalet Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda tüm ceza infaz kurumlarımızda tüm hükümlü ve tutuklularımız bilgilendirildi. Ayrıca koğuşlarımızın tamamına çamaşır suyu, el dezenfektanı, sabun gibi hijyene yönelik tüm malzemeler dağıtıldı. Hijyeni sağlama adına elimizden geleni yapmaktayız. Bu süreçte kurumumuzda görev yapan infaz koruma memuru ve benzeri personelimizin tamamını talimatlandırdık. Kurum personeli dahil kurumdan çıkıp, ertesi gün kuruma tekrar çalışmaya gelen tüm personelimiz ve ziyaretçilerin ateşleri ölçülerek, eldiven ve maske takmak suretiyle görev yerlerine gitmektedirler."

Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumuna alınmadan önce sağlık kuruluşlarında gerekli tetkiklerden geçirildikten sonra içeriye alındığını vurgulayan Uğurlu, "Bu hükümlü ve tutuklularımızı cezaevimizin girişinde koğuşa dönüştürdüğümüz yerde 14 gün izolasyona tabi tutuyoruz. Bu 14 günü bitirdikten sonra cezaevi içerisine alıyoruz." diye konuştu.

Uğurlu, ceza infaz kurumlarına salgının buluşmaması için ilk günden itibaren en üst düzeyde tedbirler aldıklarına işaret eden Uğurlu, hükümlü ve tutuklulara gönderilen eşyaların da 24 saat bekletildikten ve gerekli dezenfektesi yapıldıktan sonra dağıtımının yapıldığını söyledi.

Dörtlü vardiya sistemine geçildi

İnfaz koruma personellerinin dışarıdaki sosyal hayatlarından virüsü kaparak içeriye getirmelerini önlemek için aldıkları tedbirleri de aktaran Uğurlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kurumda görev personelimizin dışarıdaki sosyal yaşam alanlarının yurt veya benzeri gibi yerlerde daha önceden ayarlanmış, dezenfektesi yapılarak dış dünyadan izole edilerek bu şekilde çalışma sistemi bize tavsiye edildi. Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Adalet Bakanlığımızın talimatıyla ceza infaz kurumlarımız için dörtlü vardiya sistemine geçtik. 15 gün boyunca görev yapan arkadaşlarımız kesinlikle ceza infaz kurumundan dışarıya çıkmayacaklar. 15 günün başladığı gün ikinci grubu da bize tahsis edilen yurda yerleştirdik. Kontrollerini yaptırarak onlarda dış dünyadan izole bir şekilde 15 gün boyunca yurtta kalacaklar. Cezaevimizin içerisindeki ilk vardiya ekibimiz 15 günlük süresini bitirip dışarıya çıktığında yurtta izole halde olan infaz koruma memurlarımız kuruma gelecekler. Onlar kuruma girdiğinde onların boşalttığı yere üçüncü grubumuz 15 günlük izolasyon için yurda girecekler. Yurtta personelimizi izole etmemizin sebebi onlarda Kovid-19 belirtisi yada rahatsızlığı olduğundan dolayı bir karantina altına alınma değil. Amaç ceza infaz kurumumuzdaki hükümlü ve tutuklulara bulaşarak salgının önüne geçmek için bir tedbirden ibarettir."

Öte yandan Ceza İnfaz Kurumlarında alınan koronavirüs tedbirleri uygulamalı olarak gazetecilere gösterildi.

Sivas'ta ceza infaz kurumlarında vardiya sistemine geçildi

Sivas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 06:02 Kaynak: AA

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