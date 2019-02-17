Sivas'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı
30 dakika önce
Sivas'ta 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Sivas
'ta 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, tarihi kent meydanında kimlik kontrolü yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesine bağlı güven timleri, durumundan şüphelendikleri A.K'yı (37) durdurdu.
A.K'nın yapılan kimlik sorgulamasında Aydın
Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:22 Kaynak: AA
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