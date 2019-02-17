Son Dakika Haberleri: Sivas'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

Sivas'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı

30 dakika önce

Sivas'ta 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Sivas'ta Cezaevi Firarisi Yakalandı, System.String[]
Sivas'ta 5 ayrı suçtan arama kaydı bulunan cezaevi firarisi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, tarihi kent meydanında kimlik kontrolü yapan Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı güven timleri, durumundan şüphelendikleri A.K'yı (37) durdurdu.

A.K'nın yapılan kimlik sorgulamasında Aydın Açık Cezaevi'nden firar ettiği ve 5 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 08:22 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Sivas, Güncel
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