Son Dakika Haberleri: Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı
Son Dakika Güncel Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı

Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı

1 saat önce

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde cezaevi nakil aracı kaza yaptı, 5'i asker, 5'i mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı, System.String[]

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde cezaevi nakil aracı kaza yaptı, 5'i asker, 5'i mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'tan hareket eden ve Sivas istikametine giden 60 HU 328 plakalı cezaevi nakil aracı, saat 06.00 sularında Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Ilıca Göleti mevkisinde devrildi. Araçta bulunan 5 asker ve 5 mahkum olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yaralılar Yıldızeli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ayakta tedavi gören yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Onur Erden – Veysel Korkmaz/İHA)

Yıldızeli, Sivas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 09:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



21 sene sonra ilk kez gördü, ortaya çıkan görüntüler duygusal anlar yaşattı
Mahkumları taşıyan nakil aracı devrildi: 5'i asker 9 kişi yaralandı Akıllı telefonlardan da yurt dışı çıkış harç pulu alınabilecek Son dakika: Trump'ın ekonomik tehdidine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan yanıt: Türkiye tehditlerle hareket etmez

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2019 11:20:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sivas'ta cezaevi nakil aracı devrildi: 10 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]