CHP Ekonomi Masası Sivas'ta Vatandaşın Derdini Dinledi: "Akşam Yatıyorsun, Sabah Kalklıyorsun Zam. Fakir Aile Nasıl Geçinecek?"

Haber: TAMER ARDA ERŞİN - Kamera: ÜNAL AYDIN

Sivas'ta CHP heyetine ekonomik durumunu anlatan bir yurttaş, "Akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun zam. Bu fakir aile nasıl geçinecek? Nasıl edecek? Bugün gene geldi, yüzde 30-20 zam" dedi. Genç bir esnaf ise "Geçen sene bile pahalılıktan şikayet ederken ben gene çok iyi hayat yaşıyormuşum" diyerek, gelecekten umutsuz olduğunu söyledi. AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir yurttaş da "Ben geçmişte AK Parti'ye de oyumu verdim ama yanlış arkadaş. Patatesin kilosu 14 lira, soğan 13 lira. Tarım şeyi açtı. Gidiyorsun oraya. Yağ yok, yumurta yok, çay yok. Ben ne yapacağım orada. Bunu böyle dedim mi? 'Ya düzelecek, düzelecek'. Ne düzelecek kardeşim" diye tepki gösterdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası heyeti, bugün Sivas'ta esnafın ve yurttaşların sorunlarını dinledi. Bir kahvehanedeki yurttaş, işsizlik nedeniyle kahvede oturduklarını söyleyerek, "Yok abicim. İşimiz olsa niye oyun oynayalım?" dedi. Sivas'ın su ve hastane problemi olduğunu dile getiren yurttaş, "İçtiğin sularımız zehir. Millet kanser. Hastanelere git de bak. Doktora gidiyorsun, adam seni azarlıyor. Böyle bir şey var mı? Hasta olmasam hastanede ne işim var? Biz gittik artık. Gelecek nesile. Ben de hala hastayım. Karnım ağrıyor, midem ağrıyor. Yazıyor bir ilaç. La kardeş sarımsak yiyorum, soğan yiyorum ondan faydalı" diye hastanede yeterli teşhisin konulmamasından şikayet etti.

"Çatalla çorba içiriyorlar bize" diyen yurttaş hastane koşullarından da dert yandı. Yüzde 80 engelli olduğunu dile getiren başka bir yurttaş da kalp-damar hastası olduğunu ve ameliyat sırası alamadığını kaydederek, şunları söyledi:

"ULTRASONA DÖRT AY GÜN VERDİLER"

"Kalp damara muayeneye gittim. Ultrasona dört ay gün verdiler. Benim yaşayacak zamanım mı var? Bu randevu işi nasıl olacak? Bu muayene işleri nasıl olacak? Herkes sıra almaya çalışıyor. Yaşayamıyor. Dört ay sonra beni ultrasona sokacaklar, ben de. Benim eşim damar tıkanıklığından öldü, ben de damar tıkanıklığından ölürüm."

"AKŞAM YATIYORSUN, SABAH KALKIYORSUN ZAM"

"Akşam yatıyorsun, sabah kalkıyorsun zam" diyen yurttaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu fakir aile nasıl geçinecek? Nasıl edecek? Bugün gene geldi, yüzde 30-20 zam. Bu devlette Suriyeli olmak lazım. Bu devlette vatandaş, Türk vatandaşı değil Suriyeli. Örneğin Doğru Yol Partisi Genel Başkanı (DP Genel Başkanı Gültekin Uysal) Afganistanlının birinin evinde oturuyor, şunu olacak, bunu olacak diyor, evden çıkartıyorlar. Neymiş? Kirayı yükseltmekmiş."

CHP heyetine bir müzik mağazasında kısa bir müzik dinletisi de sunuldu.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün'e girdiği bir berber ve müşterisi ekonominin durumunu anlattı. Berber, 100 lira tarifesi olmasına karşın durumu olmayanlardan 25 lira aldığını söyledi. Berber, "Ekonomi çok kötü" diyerek, marketlerdeki durumu aktardı. Müşterisi ise "Kilo bitti, tane ile alıyoruz. Uçuyoruz. Hala büyümüşüz, nasıl büyüdüysek" dedi. Berber ise "Yaş olarak büyüyoruz da başka bir şey yok" diye Türkiye ekonomisindeki büyümeden yurttaşların gereken payı almadığını ifade etti. Müşteri, "Uzatmaları oynuyoruz, hepimiz uzatmaları oynuyoruz. Üç tane dükkanı kapattık, ne ettik geldik. Bir saattir pazarlık yapıyoruz ki 25 liraya beni tıraş etsin" diye konuştu.

"DEVLETİN FİRMASI SİGORTA YAPMIYOR"

Sigorta firmasında çalışan yurttaş ise CHP heyetine, büyük firmaların herkese kasko ve sigorta yapmadığını anlatarak, şunları söyledi:

"Devletin de şu anda sigorta şirketleri var. Onlar bile şu anda zorunlu trafik sigortası kesmiyor. Kaskolarda da müthiş bir artış var. Ama en azından o zorunlu olmadığı için problem yaşanmıyor. Fiyat yüksek, zor şartlarda bazı sigorta şirketleri yapıyor. Ay sonuna kadar beklediler, fiyatı görmek için. Ona rağmen Türkiye Sigorta, devletin sigorta şirketi halen poliçe kesmiyor. Trafik sigortası kapalı şu anda."

Öztrak da "Vatandaş yarın ceza yiyecek, sigorta şirketleri poliçe kesmeyecek. Yüzde 25 zammı beğenmedikleri için, öyle mi" dedi.

Bir fotoğrafçı esnaf ise durumunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın'a anlattı. Genç esnaf, "Kağıtlar, baskılar, özellikle de fotoğraf makinaları çok pahalı. Lensler çok pahalı. Bizim maliyetimiz geçen seneye yüzde 100 arttı" dedi. Genç esnaf, eskiden aldıkları makinaların kendi parasını bir sezon dolmadan çıkardığını ancak şimdi iki yıla bile maliyetinin çıkmadığını söyleyerek, "İki yıl boyunca makine kendi kendine çalışıyor, bana para getirmiyor. Kazandığım para onun taksitini ödüyormuşum gibi ona gidiyor" diye konuştu.

"GEÇEN SENE PAHALILIKTAN ŞİKAYET EDERKEN GENE ÇOK İYİ HAYAT YAŞIYORMUŞUM"

Genç esnaf, geleceğin iç açıcı görünmediğini söyleyerek, "Gelecekte olan planlar değil, geçmişe bakıyorum. Geçen sene bile pahalılıktan şikayet ederken ben gene çok iyi hayat yaşıyormuşum" dedi.

TAKSİCİLER DERT YANDI

CHP heyeti, bir taksi durağına uğradı. Taksiciler şunları anlattı:

"Akşama kadar üç tane iş olur mu abi? Mazot 25 lira olursa… Ne olacağını bilmiyorum, siz büyüksünüz. Biz cahil adamız. Yok biz memnun değiliz. Allah'ın doğrusunu söylemek lazım. Daha kötü. Araba 2016 model, Neyle değiştireceğiz. Karnımızı doyuramıyoruz ki. Depo 1500 liraya doluyor, 1500 lira yok ki cebimde, neyle doldurayım. (Cebindeki parayı göstererek) Aha sayın aha. Bir haftalık kasa. (Depo) Küflenmiştir, fareyi koysan zehirler."

"AK PARTİ'YE OYUMU VERDİM AMA YANLIŞ ARKADAŞ"

AKP'ye geçmişte oy verdiğini dile getiren yaşlı bir yurttaş da CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu ile konuştu. Yurttaş, "Ben geçmişte AK Parti'ye de oyumu verdim ama yanlış arkadaş. Patatesin kilosu 14 lira, soğan 13 lira. Tarım şeyi (Kredi Kooperatif marketi) açtı. Gidiyorsun oraya. Yağ yok, yumurta yok, çay yok. Ben ne yapacağım orada. Bunu böyle dedim mi? 'Ya düzelecek, düzelecek'. Ne düzelecek kardeşim" diye konuştu.

"HAT PAKETLERİ YÜZDE 100 ARTTI"

CHP heyeti bir telefon firmasına girdi. Çalışanlar telefon piyasasında yaşanan durumu şöyle anlattı:

"İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi: Bir sene önce günde kaç telefon satıyordunuz?

Çalışan: 10.

Hamzaçebi: Şimdi kaç?

Çalışan: 3-2. Ondan önceki sene 20-30.

Faik Öztrak: (Hattın) Kullanım fiyatları ne kadar?

Çalışan: 70-80 civarı. Artıyor. Geçen seneye göre yüzde 100.

Kadın çalışan: Geçen sene 39 liraya verdiğimiz paket, şu anda 75-80 lira."