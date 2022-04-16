Sivas'ta çiftçilere 130 milyon 200 bin lira ek destek sağlanacak - Son Dakika

Sivas'ta 2021 yılı mazot gübre desteklemesi ek girdi ödemeleri kapsamında 26 bin 220 çiftçiye 130 milyon 200 bin lira destek ödeneceği bildirildi.

Sivas Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, yazılı açıklamasında, ek destek ödemelerinin çiftçilerin bir nebze de olsa rahatlatacağını belirtti.

Desteklerle ilgili sevindirici haberin Tarım ve Orman Bakanlığından geldiğini aktaran Çetindağ, şunları kaydetti:

"İlimizde 2021 yılı mazot gübre desteklemesi ek girdi desteği ödemeleri kapsamında 26 bin 220 çiftçimize toplam 130 milyon 200 bin lira destek ödemesi gerçekleştirilecek. TC kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan çiftçilerimizin hesaplarına 15 Nisan'dan itibaren ödemeleri yatırılmaya başlandı. TC kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olanlara ise 22 Nisan'da ödeme yapılacak."