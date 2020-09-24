Sivas'ta çiftçilere koyun dağıtımı yapıldı - Son Dakika

SİVAS Valiliği'nce hayata geçirilen 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi kapsamında çiftçilere koyun dağıtımına başlandı. 1 milyon koyun dağıtımı hedeflediklerini belirten Vali Ayhan, "Projenin sürdürülebilir olması için de ehil kişilere teslim edip, kontrolünü yapacağız" dedi.

Sivas'ta köylerde yaşamayı özendirmek ve hayvancılığı geliştirmeyi amaçlayan 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesi hayata geçirildi. Bu kapsamda Ulaş ilçesine bağlı Acıyurt köyü, Konak mezrasında düzenlenen törenle hak sahibi çiftçilere koyunların dağıtımı yapıldı. Burada düzenlenen törene Vali Salih Ayhan, AK Parti Sivas Milletvekilleri İsmet Yılmaz ve Semiha Ekinci ile il protokolü katıldı.