Sivas'ta çiftçilere süt tankı desteği - Son Dakika

Sivas'ta çiftçilere süt tankı desteği

12.11.2020 15:27
Sivas'ta çiftçilere süt tankı desteği, System.String[]

Sivas'ta, "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas Projesi" kapsamında çiftçilere süt soğutma tankı dağıtıldı.

Sivas'ta, "Üreten Çiftçi, Gelişen Sivas Projesi" kapsamında çiftçilere süt soğutma tankı dağıtıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sivas Valiliği öncülüğünde İl Özel İdaresinin katkıları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleri ile hayata geçen projede 50 süt tankı çiftçilere teslim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda konuşan Vali Salih Ayhan, son dönemde yaşanan salgının, sadece ülkemizi değil tüm dünyayı etkisi altına aldığını belirtti.

Salgın döneminde üretmenin öneminin bir kez daha anlaşıldığına vurgu yapan Ayhan, "Salgın, bizlere pekçok şeyle birlikte üretimin, istihdamın ve her şeyden önce kendi kendine yeten bir ülke olabilmenin önemini bir kere daha hatırlatmıştır." ifadelerini kullandı.

Ayhan, Sivas'ta tarım ve hayvancılık üzerine birçok araştırma ve fizibilite çalışması yaptıklarını belirterek, "Burada temelde gördüğümüz bazı sorunlar oldu. Üreticinin ürünü güvenle üretememesi, ürettiği ürünü satma problemleri, tohum ve yem gibi ana girdilerde yaşanan sorunlar gibi. Bu sorunları minimuma indirme amacıyla Sivas Belediyemiz ve İl Özel İdaremiz ortaklığında SİVTAŞ'ı kurduk." açıklamasında bulundu.

SİVTAŞ'ın tarım ve hayvancılıkta Sivas'ın lokomotifi olacağını aktaran Ayhan, şöyle devam etti:

"Sözleşmeli çiftçilik' ile çiftçilerimiz için güvenli bir liman görevi üstlenecek, piyasayı regüle ederek üreticinin her zaman kazanç kapısı haline gelecektir. Kırsaldan şehre göçün en önemli nedeni, geçim endişesi ve il merkezlerinin kendine has cazibesinin olmasıdır. Bizler yaptığımız çalışmalarla kırsalda yaşamayı daha avantajlı hale getirmekte kararlıyız. Hayvancılık yapma becerisine sahip hevesli üreticilerimize gerek ekipman temin ederek gerek eğitimler vererek desteklersek, istihdamı katkı sunabilir ve göçü durdurmanın ötesinde tersine çevirebiliriz. Bugün işte bu niyetle Sivas İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmiş proje kapsamında 30 farklı işletmeye 300 litre, 20 farklı işletmeye 500 litre süt soğutma tankı dağıtımı gerçekleştireceğiz."

"Süt Sığırcılığında Süt Üretimini Geliştirme ve Kalitesini İyileştirme Projesi" kapsamında dağıtımını yapılan süt soğutma tankları sayesinde, küçük aile işletmelerindeki süt kalitesinde iyileştirmenin sağlanmış olacağını belirten Vali Ayhan, "Sağılan süt en kısa zamanda süt soğutma tankına ulaştırılacak, kaliteli sütten, kaliteli ürün elde edilecektir." ifadelerini kullandı.

Salih Ayhan, Çiftçi, Tarım, Sivas, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta çiftçilere süt tankı desteği - Son Dakika


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