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Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı

11.02.2022 10:46
Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), çığ olaylarına karşı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD), çığ olaylarına karşı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı genelgesi gereğince oluşturulan çığ müdahale ekiplerine AFAD İl Müdürlüğü personeli tarafından Kardeşler Tepesi'nde kar kütlesinde, çığ altında kalanlara nasıl müdahale edecekleri uygulamalı anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, kentte yoğun kar yağışı yaşandığını belirtti.

Meteoroloji tarafından aralarında Sivas'ın da bulunduğu bazı kentler için çığ uyarısı yapıldığını anımsatan Ekinci, olası çığ olaylarına karşı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla ekiplere uygulamalı eğitim verildiğini aktardı.

Ekinci, eğitime bazı kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının AFAD gönüllülerinin de katıldığını ifade etti.

Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı
Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı

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Arama Kurtarma, Sivas, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sivas'ta çığ arama ve kurtarma tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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