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Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

05.02.2022 00:36
Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında H.H.Ç. (24), C.F. (25) ve A.A. (27) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın 3 failinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yenidoğan, Polis, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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