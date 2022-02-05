Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında H.H.Ç. (24), C.F. (25) ve A.A. (27) bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın 3 failinin yakalanması için çalışma başlattı.