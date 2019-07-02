Sivas'ta çıkan yangında 4 inek telef oldu
1 saat önce
Sivas'ta bir ev ve ahırda çıkan yangında 4 inek telef oldu.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 05:34 Kaynak: İHA
'ta bir ev ve ahırda çıkan yangında 4 inek telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kümbet
mevkisinde Nuriye Çoraközü isimli yaşlı kadının yalnız yaşadığı tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek evi ve bitişiğindeki ahırı sardı. Yaşlı kadın kendisini dışarıya atarak canını kurtarırken, ahırda bulunan 4 ineği telef oldu. Yangın evin bulunduğu arsadaki otluk alana da sıçradı. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi
itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev ve ahırın kullanılamayacak hale geldiği yangın çevrede de paniğe neden oldu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS
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