Sivas'ta çilek fideleri toprakla buluştu - Son Dakika

Sivas'ta "300 Fikir 300 Proje" kapsamında "Çilek Tadında Yetiştiricilik Projesi" hayata geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü organizasyonunda Karşıyaka Mahallesinde bulunan Serpincik Göleti çevresinde Abdurrahman Güngör'e ait tarlalara çilek fidesi dikimi gerçekleştirildi.

Programda konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "300 Fikir 300 Proje" ile bu yıl içerisinde hedef kitlelerin arzu ve isteklerine uygun bir şekilde proje üretimi yaptıklarını belirtti.

Bunlardan birinin de çilek projesi olduğunu aktaran Ayhan, "Proje bedelimiz 115 bin lira. Proje, İl Özel İdaresi desteğiyle il genelinde iklimsel anlamda müsait olan Altınyayla, Şarkışla ve merkezde uygulanmaktadır." ifadelerini kullandı.

2020 yılının üretim ve istihdam odaklı bir yıl olacağını aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Çilek, eksi 10 dereceye kadar herhangi bir zarar ve zayiat olmadan ekimi yapılabilmektedir. Bunu da vatandaşlarımıza göstermiş olduk. Net gelirinin de çok yüksek olması hasebiyle ürün anlamında yüksek gelir sağladığı için çiftçilerimize tavsiye ettiğimiz bir üründür. Sivas, bakir bir alan, her adım attığımız yerde güzellikler oluyor. Örnek uygulamalar yapmaktayız. Üreten

Çiftçi Gelişen Sivas projesi kapsamındaki güzel çalışmalarımızdan da sadece bir tanesidir. 2020 yılının üretim ve istihdam odaklı bir yıl olması da temel hedeflerimizden biri. İnşallah bu topraklarımız daha bereketli olacak. İşlediğimiz bereketlenecek, çiftçilerimizin cebini dolduracak, yüzünü güldürecek, toplumumuzun refah seviyesi daha da artacak. İlimiz de her alanda varlığını hissettirecek. Kendi kendine yeten bir il, kendi kendine yeten bir Türkiye, akabinde de bu ürünleri ihraç edecek bir ülke ve il olacak."

İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız da Sivas'ta ürün çeşitliliğini artırmak için üreticilerin ek gelir kazançlarını artırmaya yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "Bu projeyi Şarkışla, Altınyayla, Yıldızeli ve il merkezimizde 18 kişiyle uyguluyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda artarak devam edeceğiz. Bu projemiz, yüzde 75'i Sivas İl Özel İdaresi destekli, yüzde 25 ise çiftçi katkılı, toplam 90 bin fide 14 bin 500 metre damla sulama borusu, 12 bin 500 metre de malç naylon olarak şu anda yetiştiricilerimize dağıtımını yaptık." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Ayhan ve beraberindekiler çilek fidesi dikti.