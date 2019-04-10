Sivas'ta Cinayet
1 saat önce
Sivas'ta akrabası tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sivas
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:18 Kaynak: AA
'ta akrabası tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Ziya Çakmak (43) ile akrabası F.G, Halil Rıfat Paşa Mahallesi Halil Rıfat Paşa Caddesi üzerinde karşılaştı. Taraftar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.G, Çakmak'ı karın bölgesinden bıçakladı. Cumhuriyet Üniversitesi
Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Çakmak, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
F.G. ise olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.
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