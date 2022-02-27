Sivas'ta cinayet zanlısı yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi - Son Dakika

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir kadını bıçaklayarak öldüren ve ilçe sakinlerinin linç girişiminde bulunduğu cinayet zanlısı, yoğun güvenlik önlemleri altında cezaevine gönderildi.

İlçeye bağlı Yukarımahalle'de oturan 24 yaşında, evli ve 2 çocuk annesi D.T'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan N.K. (26), adliye önünde toplananların linç girişimi nedeniyle zırhlı araçla binadan çıkarıldı.

N.T, yoğun güvenlik önlemleri altında Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Vali Salih Ayhan, ilçede gazetecilere yaptığı açıklamada, cinayetin ardından zanlının hemen yakalandığını belirterek, "Çok vahşi bir cinayet işlendi maalesef. Çok acı bir olay, olayı anlatmak bile zor. Evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Şarkışla halkının başı sağ olsun. Böyle vahşice işlenmiş bir cinayetin ardından, bu şekilde toplumsal bir hassasiyet vuku buldu. İlçedeki idarecilerimiz metanetli ve sabırlı davranarak süreci yönettiler. Bu saat itibarıyla zanlı tutuklanarak cezaevine yönlendirildi." diye konuştu.

Katil zanlısının hukuk karşısında en ağır cezayı alacağını dile getiren Ayhan, şunları söyledi:

"Şunu Şarkışlalı hemşehrilerimden rica ediyorum. Biz devletiz, dikkatli olmalıyız. Elbette yüreğimiz yanıyor, acı bir olay ama acıya yeni acılar katmamamız lazım. Hassasiyet göstermemiz lazım, metanetli olmamız lazım. Devletimiz gereğini yapıyor. Hukuk gereğini yapıyor. İl ve ilçe emniyet teşkilatımıza, burada olayı sabırla yürüten kaymakamımız ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Tekrar başımız sağ olsun diyorum. Milletimizi sağduyuya davet ediyorum."

Olayın geçmişi

Dün, çalışmak için İzmir'de bulunan eşiyle telefonda görüştüğü sırada D.T, iddiaya göre hırsızlık amacıyla eve gelen N.K. tarafından bıçaklanmış, kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kadının kocasının akrabası olduğu öğrenilen N.K. polis ekiplerince evin yakınında gözaltına alınmıştı.

N.K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, adliye önünde çok sayıda kişinin zanlıyı linç etmek için toplanması üzerine ilçeye İl Emniyet Müdürlüğünden takviye çevik kuvvet ekibi gönderilmiş, polis ve jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi almıştı.