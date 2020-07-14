Sivas'ta cip devirildi: 5 yaralı - Son Dakika

Sivas'ın Gemerek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır, 5 kişi yaraladı.
Yusuf Demiral (20) yönetimindeki 58 FD 019 plakalı cip, Çepni Kasabası Çepni Köprüsü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Gülten (49), Işıl (7) Hakverdi (56) ve Fidan Bulduk (73) yaralandı.
Araçta sıkışan bazı yaralılar ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkartıldı.
Yaralılar ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sağlık durumu ciddiyetini koruyan Hakverdi, Fidan ve Gülten Bulduk Sivas'a sevk edildi.