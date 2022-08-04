Cip ile karavan kavşakta çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı - Son Dakika
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Cip ile karavan kavşakta çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı

04.08.2022 20:18
Cip ile karavan kavşakta çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı

SİVAS'ta, cip ile karavanın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i 4 aylık bebek, 6'sı kadın toplam 7 kişi yaralandı.

SİVAS'ta, cip ile karavanın kavşakta çarpıştığı kazada 1'i 4 aylık bebek, 6'sı kadın toplam 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Sivas- Ankara karayolunun 24'üncü kilometresinde yer alan Bedirli kavşağında yaşandı. Yıldızeli ilçesinden Sivas istikametine seyir halinde olan Neslihan Vural'ın (35) kullandığı 58 ABY 569 plakalı cip, Kayseri istikametinden, Tokat yönüne dönüş yapmak isteyen Ali Genç yönetimindeki 01 AHK 099 plakalı karavan minibüse orta kısımdan çarptı. Kazada cipte bulunan sürücü Vural ile birlikte, Pınar Durna (25), Hümeyra Günen (22), Hamide Günen (51), Sinem Günen (21), Hatice Kılıç (59) ve 4 aylık Karan Emre Vural yaralandı. Karavanda bulunan sürücü ve içindekiler ise kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Numune ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kaza yapan araçlardan karavan sürücüsü Ali Genç, Tokat istikametine dönmek için kavşağa girdiği sırada, gelen aracın çarptığını ifade etti. Kaza sırasında cipte bulunan yolculardan birinin saçlarının bir kısmının, aracın kırılan camının arasına sıkıştığı görüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Sivas'ta otomobille motokaravanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı Sivas'ta otomobille motokaravanın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı
Kaynak: DHA

Ali Genç, Tokat, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cip ile karavan kavşakta çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Cip ile karavan kavşakta çarpıştı: 1'i bebek 7 yaralı - Son Dakika
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